ФОТО и ВИДЕО | В Литве задержан главарь группировки, промышлявшей угоном машин в Эстонии

1 декабря вечером в Каунасе по подозрению в организации угона автомобилей и управлении криминальной группировкой задержали 36-летнего Ауримаса, а также подозреваемого в пособничестве угонам 39-летнего Алиуса.

Данную группировку связывают с как минимум 32 угонами автомобилей или попытками угона в Эстонии в период 2017-2020. С помощью профессионально организованного угона автомобилей группировка заработала 269 305 евро.

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Согласно подозрению, в группировку входят еще 18 членов, чья личность до сих пор не установлена. Наряду с Эстонией преступники орудовали также в Латвии, Польше, Германии, Австрии, Чехии и Словакии.

В ходе прошедшего вчера обыска были обнаружены веские доказательства, в том числе использовавшиеся для угона автомобилей устройства и оружие.

По оценке прокурора Аро Сийнмаа, это одно из крупнейших достижений в борьбе с трансграничным угоном автомобилей, которым преступники занимаются уже больше десятка лет.