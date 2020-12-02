ФОТО и ВИДЕО | В Литве задержан главарь группировки, промышлявшей угоном машин в Эстонии(5)
В результате международного расследования в Литве задержали главаря группировки, которая угнала десятки машин в Эстонии.
В результате международного расследования в Литве задержали главаря группировки, которая угнала десятки машин в Эстонии.
1 декабря вечером в Каунасе по подозрению в организации угона автомобилей и управлении криминальной группировкой задержали 36-летнего Ауримаса, а также подозреваемого в пособничестве угонам 39-летнего Алиуса.
Данную группировку связывают с как минимум 32 угонами автомобилей или попытками угона в Эстонии в период 2017-2020. С помощью профессионально организованного угона автомобилей группировка заработала 269 305 евро.
Согласно подозрению, в группировку входят еще 18 членов, чья личность до сих пор не установлена. Наряду с Эстонией преступники орудовали также в Латвии, Польше, Германии, Австрии, Чехии и Словакии.
В ходе прошедшего вчера обыска были обнаружены веские доказательства, в том числе использовавшиеся для угона автомобилей устройства и оружие.
По оценке прокурора Аро Сийнмаа, это одно из крупнейших достижений в борьбе с трансграничным угоном автомобилей, которым преступники занимаются уже больше десятка лет.
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