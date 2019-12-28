ФОТО и ВИДЕО | В Литве автобус с эстонскими туристами попал в аварию

Авария произошла 26 декабря, примерно в 14:00, в последний день автобусного тура. Направлявшийся домой автобус попал в аварию в Литве, неподалеку от Кедании. В него врезалась машина.
"Водителю удалось уйти немного вправо, основной удар пришелся на переднее левое колесо, — описал очевидец, который был пассажиром автобуса. — Водителю удалось удержать управление над 15-метровым автобусом с пробитым колесом и остановить его на дороге”.
За рулем легковушки находилась 62-летняя женщина. Спасателям пришлось разрезать машину, чтобы достать женщину. Скорая доставила пострадавшую в больницу.
По словам очевидца, водитель автобуса и пассажиры не пострадали. "В автобусе находились около 60 человек, большинство из них дети", — рассказал пассажир, который поблагодарил молодого водителя автобуса за быструю реакцию. Как отмечает очевидец, все пассажиры в автобусе были пристегнуты ремнями безопасности.
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