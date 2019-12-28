ФОТО и ВИДЕО | В Литве автобус с эстонскими туристами попал в аварию

Автобусный тур Дрезден-Прага эстонской фирмы Viktoria Reisid подходил к концу, как неожиданно на трассе Виа Балтика автобус с местными туристами попал в аварию, в него врезалась легковушка. Из машины водителя пришлось вырезать.
Авария произошла 26 декабря, примерно в 14:00, в последний день автобусного тура. Направлявшийся домой автобус попал в аварию в Литве, неподалеку от Кедании. В него врезалась машина.
"Водителю удалось уйти немного вправо, основной удар пришелся на переднее левое колесо, — описал очевидец, который был пассажиром автобуса. — Водителю удалось удержать управление над 15-метровым автобусом с пробитым колесом и остановить его на дороге”.
За рулем легковушки находилась 62-летняя женщина. Спасателям пришлось разрезать машину, чтобы достать женщину. Скорая доставила пострадавшую в больницу.
По словам очевидца, водитель автобуса и пассажиры не пострадали. "В автобусе находились около 60 человек, большинство из них дети", — рассказал пассажир, который поблагодарил молодого водителя автобуса за быструю реакцию. Как отмечает очевидец, все пассажиры в автобусе были пристегнуты ремнями безопасности.
Из-за аварии движение на трассе было нарушено примерно в течение 6 часов, поскольку буксир приехал на место ДТП около 20:00. Полиция направляла движение в объезд. Пассажиров доставили в Таллинн на автобусе другой турфирмы.
Почему легковушка выехала на встречное движение, пока не сообщается. По словам очевидца, в тот день была ясная погода, а дорога сухая.
Мать до последнего держала ребенка на руках – рассказ героя
Стало известно, когда в Москве выпадет снег
Деньги рекой: Тайну пенсионерок - миллионеров раскрыли силовики
Бойкова/Козловский впервые стали чемпионами России