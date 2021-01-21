21.01.2021, 12:50

ФОТО и ВИДЕО | В лесу Харку грузовик с литовскими номерами испортил лыжню — проехал по ней 1,7 км и застрял

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Грузовик с полуприцепом и номерным знаком Литвы по какой-то причине заехал на лыжню в лесу Харку. В итоге он проехал по ней 1,7 км, пока не застрял недалеко от озера. Водителя на месте не оказалось.

Управа Нымме сообщила о том, что на лыжне в лесу Харку стоит грузовик. Его можно обойти на лыжах, но сама лыжня испорчена, поэтому передвигаться по ней неудобно. Об инциденте сообщили лыжники, проезжавшие по лыжне утром.

Foto: Nõmme linnaosa valitsus

Водитель покинул место происшествия, но полиции удалось с ним связаться и теперь она с ним разбирается. Управа Нымме планирует подготовить и подать заявление о преступлении.

Управа оценивает изначальный ущерб в 1000 евро: час работы укладчика для лыжной трассы стоит 120 евро, а работа займет восемь часов, при условии, что не повреждено еще больше лыжни.

Однако плюсовая температура сегодня вечером сделает поверхность трассы более мягкой и лыжня может еще больше пострадать, когда грузовик будут с нее убирать, поэтому стоимость работ может возрасти.

"Надеемся, что грузовику не придется стоять у озера до весны", — сказала управа.

Foto: Nõmme linnaosavalitsus
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