ФОТО и ВИДЕО: В Ласнамяэ загорелся торговый центр

Пресс-секретарь Спасательного департамента сообщил Delfi, что вызов в центр тревоги поступил в 13:40. По прибытии спасателей огонь уже добрался до конструкций крыши. Работы по ликвидации возгорания начались сразу же, но по состояюнию на 15 часов огонь под контроль взять не удалось.

По имеющимся данным, пожар произошел на складе инструментов. Спасательные работы затруднены из-за сильного ветра, который способствует распространению огня.

Людей из расположенных в центре магазинов Bauhof и Coop эвакуировали.

По данным Delfi, на месте 13 машин Спасательного департамента и 3 машины скорой помощи.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Причины пожара также пока неизвестны.

Читатель RusDelfi прислал видео с места происшествия:

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