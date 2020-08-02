02.08.2020, 14:34

ФОТО и ВИДЕО: В Ласнамяэ загорелся торговый центр

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Сегодня днем в полицию поступило сообщение о том, что на складе инструментов в торговом центре Vesse на улице Смуули в столичном районе Ласнамяэ произошел пожар.

Пресс-секретарь Спасательного департамента сообщил Delfi, что вызов в центр тревоги поступил в 13:40. По прибытии спасателей огонь уже добрался до конструкций крыши. Огонь был взят под контроль и локализован около 17 часов.

По имеющимся данным, пожар произошел на складе инструментов. Спасательные работы были затруднены из-за сильного ветра, который способствовал распространению огня.

Людей из расположенных в центре магазинов Bauhof и Coop эвакуировали сразу же.

По данным Delfi, на месте находилось 13 машин Спасательного департамента и 3 машины скорой помощи.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Причины случившегося пока неизвестны.

Читатель RusDelfi прислал видео с места происшествия:


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