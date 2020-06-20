ФОТО и ВИДЕО: В Ласнамяэ столкнулись четыре автомобиля. Погиб человек

Сегодня вечером возле торгового центра Lasnamäe Centrum в Таллинне произошла авария, в которой погиб человек.
Сообщение об аварии поступило в центр тревоги в 18:38.
На настоящий момент известно, что в аварии погиб один человек и еще несколько пострадали.
Сколько именно, пока неизвестно. Движение перенаправлено.
Выясняется, что один из участвовавших в аварии автомобилей — белый BMW — ранее уже был замечен в лихой езде. 5 июня читатель Delfi сообщил о лихаче на Ярвевана теэ в Таллинне и приложил запись с видеорегистратора, на которой видно, как BMW X5 с номерами 999 ISA совершает обгон по правой обочине.
Мужчина взял цемент, лотки от яиц и сделал стильную вещь в сад
Липницкая призналась, что беременна и назвала отца ребенка
Рудковская: «Нет слов «дауненок», «аутист», «жирный», «очкарик»
Итальянские врачи развенчали самый популярный миф о коронавирусе