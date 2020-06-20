ФОТО и ВИДЕО: В Ласнамяэ столкнулись четыре автомобиля. Погиб человек

Сообщение об аварии поступило в центр тревоги в 18:38.

На настоящий момент известно, что в аварии погиб один человек и еще несколько пострадали.

Сколько именно, пока неизвестно. Движение перенаправлено.

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Выясняется, что один из участвовавших в аварии автомобилей — белый BMW — ранее уже был замечен в лихой езде. 5 июня читатель Delfi сообщил о лихаче на Ярвевана теэ в Таллинне и приложил запись с видеорегистратора, на которой видно, как BMW X5 с номерами 999 ISA совершает обгон по правой обочине.