ФОТО и ВИДЕО: В Ласнамяэ столкнулись четыре автомобиля. Погиб человек

Сегодня вечером возле торгового центра Lasnamäe Centrum в Таллинне произошла авария, в которой погиб человек.
Сообщение об аварии поступило в центр тревоги в 18:38.
На настоящий момент известно, что погиб один человек и еще несколько пострадали.
Сколько именно, пока неизвестно. Движение перенаправлено.
Полиция просит всех, кто стал свидетелем аварии, сообщить об этом по номеру 112 или электронной почте pohja.lmt@politsei.ee
Выясняется, что один из участвовавших в ДТП автомобилей — белый BMW — ранее уже был замечен в лихой езде. 5 июня читатель Delfi сообщил о лихаче на Ярвевана теэ в Таллинне и приложил запись с видеорегистратора, на которой видно, как BMW X5 с номерами 999 ISA совершает опасный обгон по правой обочине.
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