ФОТО и ВИДЕО: В Ласнамяэ столкнулись четыре автомобиля. Один человек погиб, шесть пострадали

Сообщение об аварии поступило в центр тревоги в 18:38.

На настоящий момент известно, что погиб один человек и еще шесть пострадали.

В аварии принимали участие легковые автомобили BMW, Volvo, Toyota и Ford. Все они ехали по Лаагна теэ со стороны города в направлении моста "Мустакиви". Как именно произошла авария, выясняется.

По предварительным данным, все началось с того, что автомобиль BMW врезался в Ford, но что было дальше, пока неизвестно. Также, по данным полиции, есть основания полагать, что автомобиль BMW превысил скорость.

Погибшей оказалась женщина, которая стояла на остановке и ждала автобус. Еще шесть человек получили травмы: пять из них находились в момент аварии в автомобилях, еще один стоял на остановке рядом с погибшей. В каком он находится состоянии, неизвестно. Известно, что в автомобилях BMW и Toyota находилось по одному человеку. Их травмы не тяжелые. В Ford также находился один человек. Он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. В Volvo находилось два человека, один из которых также в больнице в тяжелом состоянии. Кроме того, в автомобиле Volvo находилась собака, которая сбежала с места аварии, но работникам приюта удалось ее поймать.

По сообщению полиции, у водителя BMW нет прав на управление автомобилем. Также известно, что данный автомобиль ранее неоднократно нарушал ПДД, но в тех случаях за рулем находился другой человек. Водитель, который находился за рулем сегодня, последний раз наказывался за проступок на дороге три года назад. По предварительным данным, алкогольного опьянения у него на момент аварии не было. Относительно наркотического опьянения можно будет сказать после получения результатов экспертизы.

Полиция просит всех, кто стал свидетелем аварии, сообщить об этом по номеру 112 или электронной почте pohja.lmt@politsei.ee

Как отмечалось выше, один из участвовавших в ДТП автомобилей — белый BMW — ранее уже был замечен в лихой езде. 5 июня читатель Delfi сообщил о лихаче на Ярвевана теэ в Таллинне и приложил запись с видеорегистратора, на которой видно, как BMW X5 с номерами 999 ISA совершает опасный обгон по правой обочине.