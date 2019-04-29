29.04.2019, 07:11
ФОТО и ВИДЕО: В Ласнамяэ открытым пламенем полыхал автомобиль
Сегодня ночью на улике Кярбери в столичном районе Ласнамяэ загорелся легковой автомобиль.
Сегодня ночью на улике Кярбери в столичном районе Ласнамяэ загорелся легковой автомобиль.
Пожар произошел около трех часов ночи. Читатель Delfi сообщил, что транспортное средство полыхало открытым пламенем.
Читатель отметил, что поскольку одно из боковых стекол было разбито, нельзя исключать и поджог.
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