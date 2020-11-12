12.11.2020, 15:08
ФОТО и ВИДЕО | В Ласнамяэ открытым пламенем полыхает панельная многоэтажка(14)
Сейчас в столичном районе Ласнамяэ на улице Кивила открытым пламенем полыхает панельная многоэтажка.
Сейчас в столичном районе Ласнамяэ на улице Кивила открытым пламенем полыхает панельная многоэтажка.
Как видно на присланной читателем фотографии, горит квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома.
Новость будет дополнена.
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