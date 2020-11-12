12.11.2020, 15:08

ФОТО и ВИДЕО | В Ласнамяэ открытым пламенем полыхает панельная многоэтажка

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Сейчас в столичном районе Ласнамяэ на улице Кивила открытым пламенем полыхает панельная многоэтажка.

Как видно на присланной читателем фотографии, горит квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома.

Lugeja foto

Новость будет дополнена.

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