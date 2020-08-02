02.08.2020, 14:34

ФОТО и ВИДЕО: В Ласнамяэ горит торговый центр

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Сегодня днем в полицию поступило сообщение о том, что на складе инструментов в торговом центре Vesse на улице Смуули в столичном районе Ласнамяэ произошел пожар.

Пресс-секретарь Спасательного департамента подтвердил Delfi, что сейчас происходит эвакуация расположенного в центре строительного магазина Bauhof.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Читатель RusDelfi прислал видео с места происшествия:

Новость будет дополняться по мере поступления новой информации.

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