ФОТО и ВИДЕО: В Ласнамяэ горит торговый центр

Сегодня днем в полицию поступило сообщение о том, что на складе инструментов в торговом центре Vesse на улице Смуули в столичном районе Ласнамяэ произошел пожар.
Пресс-секретарь Спасательного департамента подтвердил Delfi, что сейчас происходит эвакуация расположенного в центре строительного магазина Bauhof.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
Читатель RusDelfi прислал видео с места происшествия:
Новость будет дополняться по мере поступления новой информации.
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