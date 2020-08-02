ФОТО и ВИДЕО: В Ласнамяэ горит торговый центр

Пресс-секретарь Спасательного департамента сообщил Delfi, что вызов в центр тревоги поступил в 13:40. По прибытии спасателей огонь уже добрался до конструкций крыши. Работы по ликвидации возгорания начались сразу же, но пока не удалось взять огонь под контроль.

По имеющимся данным, пожар произошел на складе инструментов. Спасательные работы затруднены из-за сильного ветра, который способствует распространению огня.

Людей из расположенных в центре магазинов Bauhof и Coop эвакуировали.

По данным Delfi, на месте 13 машин Спасательного департамента и 3 машины скорой помощи.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Читатель RusDelfi прислал видео с места происшествия:



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