ФОТО и ВИДЕО: В Ласнамяэ горит торговый центр

Сегодня днем в полицию поступило сообщение о том, что на складе инструментов в торговом центре Vesse на улице Сумуули в столичном районе Ласнамяэ произошел пожар.
Пресс-секретарь Спасательного департамента сообщил Delfi, что вызов в центр тревоги поступил в 13:40. По прибытии спасателей огонь уже добрался до конструкций крыши. Работы по ликвидации возгорания начались сразу же, но пока не удалось взять огонь под контроль.
По имеющимся данным, пожар произошел на складе инструментов. Спасательные работы затруднены из-за сильного ветра, который способствует распространению огня.
Людей из расположенных в центре магазинов Bauhof и Coop эвакуировали.
По данным Delfi, на месте 13 машин Спасательного департамента и 3 машины скорой помощи.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
Читатель RusDelfi прислал видео с места происшествия:
Новость будет дополняться по мере поступления новой информации.
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