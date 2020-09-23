23.09.2020, 13:18

ФОТО И ВИДЕО | В Лагеди горит автомастерская

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ФОТО И ВИДЕО | В Лагеди горит автомастерская
Lugeja foto

В Харьюмаа в волости Раэ горит мастерская, где ремонтируют автомобили.

По информации Спасательного департамента, ни один автомобиль не сгорел. Предположительно возгорание началось с лужи масла на полу. Ни один человек не пострадал. Спасатели сейчас тушат здание.

В здании работает паевое товарищество Vidoman.


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