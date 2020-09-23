ФОТО И ВИДЕО | В Лагеди горит автомастерская

В Харьюмаа в волости Раэ горит мастерская, где ремонтируют автомобили.
По информации Спасательного департамента, ни один автомобиль не сгорел. Предположительно возгорание началось с лужи масла на полу. Ни один человек не пострадал. Спасатели сейчас тушат здание.
В здании работает паевое товарищество Vidoman.
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