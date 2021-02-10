ФОТО и ВИДЕО | В Кристийне открытым пламенем горит двухэтажный жилой дом, есть пострадавшие

Спасательный департамент получил сообщение о пожаре утром в 6:55. Когда спасатели прибыли на место, то огонь вырывался из окна квартиры на втором этаже.

По состоянию на 8:22 работы по тушению продолжаются. Из горящего дома вынесли четырех человек.

Согласно первоначальным данным, один человек скончался в машине скорой помощи, но медикам удалось его оживить. Пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу.

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