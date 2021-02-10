ФОТО и ВИДЕО | В Кристийне открытым пламенем горел двухэтажный жилой дом, один человек скончался в больнице

Спасательный департамент получил сообщение о пожаре утром в 6:55. Когда спасатели прибыли на место, то огонь вырывался из окна квартиры на втором этаже.

Lugeja foto

Из горящего дома вынесли пятерых человек. Согласно первоначальным данным, один человек скончался в машине скорой помощи, но медикам удалось его оживить. Пожилого пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу, где он, к сожалению, скончался.

Еще одному человеку понадобился медицинский осмотр, его также передали скорой помощи. Остальные люди изначально были помещены в тепло в полицейские машины, а позже сами нашли себе временное размещение.

По состоянию на 8:44 работы по тушению огня еще идут.