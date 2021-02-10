ФОТО и ВИДЕО | В Кристийне открытым пламенем горел двухэтажный жилой дом, один человек скончался в больнице(28)
На улице Окса в Таллинне горит двухэтажный деревянный дом с восьмью квартирами.
На улице Окса в Таллинне горит двухэтажный деревянный дом с восьмью квартирами.
Спасательный департамент получил сообщение о пожаре утром в 6:55. Когда спасатели прибыли на место, то огонь вырывался из окна квартиры на втором этаже.
Из горящего дома вынесли пятерых человек. Согласно первоначальным данным, один человек скончался в машине скорой помощи, но медикам удалось его оживить. Пожилого пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу, где он, к сожалению, скончался.
Еще одному человеку понадобился медицинский осмотр, его также передали скорой помощи. Остальные люди изначально были помещены в тепло в полицейские машины, а позже сами нашли себе временное размещение.
По состоянию на 8:44 работы по тушению огня еще идут.
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