ФОТО и ВИДЕО | В Кристийне открытым пламенем горел двухэтажный жилой дом, один человек скончался в больнице

Спасательный департамент получил сообщение о пожаре утром в 6:55. Когда спасатели прибыли на место, то огонь вырывался из окна квартиры на втором этаже.

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Из горящего дома вынесли пятерых человек. Согласно первоначальным данным, один из них скончался в машине скорой помощи, однако затем оказалось, что медикам удалось его реанимировать. В критическом состоянии пожилого пострадавшего доставили в больницу, где он, к сожалению, скончался.

Еще одному человеку понадобился медицинский осмотр, ему оказали помощь врачи скорой помощи. Остальные потерпевшие изначально были помещены в полицейские машины, чтобы избежать переохлаждения, а позже сами нашли себе временное размещение.







