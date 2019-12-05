ФОТО и ВИДЕО | В Копли сгорел дом позапрошлого века. Из-за пожара перекрыли движение, а местных жителей просили закрыть окна

Спасатели просили жителей близлежащих домов закрыть окна.

Движение на улице Копли от Ситси до Карьямаа было перекрыто.

После 17 часов из Спасательного департамента сообщили, что на данный момент две спасательных команды еще работают, на месте также находится тяжелая техника, при помощи которой раздвигают развалины и ищут очаги возгорания. Движение еще некоторое время будет закрыто.

Представитель департамента не смог спрогнозировать, сколько еще будет продолжаться инцидент, но очевидно, еще несколько часов. Пожар не распространяется дальше, и дополнительной угрозы от него не исходит. Количество дыма, которое выделяется, не настолько велико, чтобы мешать людям на месте происшествия.

Согласно сайту register.muinas.ee, дом был построен в 1899 году.