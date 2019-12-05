05.12.2019, 08:14
ФОТО и ВИДЕО | В Копли горит дом: движение перекрыто. Спасатели просят местных жителей закрыть окна(5)
В Таллинне возле Копли, 35 горит заброшенное здание, распространяется дым.
В Таллинне возле Копли, 35 горит заброшенное здание, распространяется дым.
Спасатели просят жителей близлежащих домов закрыть окна.
Движение на улице Копли от Ситси до Карьямаа перекрыто.
Tallinnas Kopli tänav 35 juures Balti manufaktuuris põleb mahajäätud hoone, levib suits. Palume ümberkaudsete, eriti põlengust mere poole jäävate hoonete elanikel aknad sulgeda. Liiklus Kopli tänaval Sitsi tänavast kuni Karjamaa tänavani on suletud.— Päästeamet (@paasteamet) December 5, 2019
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