05.12.2019, 08:14

ФОТО и ВИДЕО | В Копли горит дом: движение перекрыто. Спасатели просят местных жителей закрыть окна

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В Таллинне возле Копли, 35 горит заброшенное здание, распространяется дым.

Спасатели просят жителей близлежащих домов закрыть окна.

Движение на улице Копли от Ситси до Карьямаа перекрыто.

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