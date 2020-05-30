ФОТО и ВИДЕО | В Клоога горит большой участок леса

По словам пресс-секретаря, спасатели прибыли на место и изучают территорию. Так как до очага возгорания сложно добраться, ширина пожара неизвестна.

Спасатели просят людей быть настороже: "Если вы увидите дым у своего дома, то немедленно покиньте территорию!"

Täna kell 15.18 sai Häirekeskus teate Klooga rabasse, kus põleb suurel alal mets. Põllküla inimestel palume olla valvsad! Kui näete tuld või suitsu oma kodu lähedal, siis lahkuge koheselt piirkonnast! — Päästeamet (@paasteamet) May 30, 2020