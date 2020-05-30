30.05.2020, 16:16

ФОТО и ВИДЕО | В Клоога горит большой участок леса

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дополнено в 17:45
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Спасательный департамент получил вызов их Клоога (Харьюмаа), где возле Ярве теэ горит большой участок леса.

По словам пресс-секретаря, спасатели прибыли на место и изучают территорию. Так как до очага возгорания сложно добраться, ширина пожара неизвестна.

Спасатели просят людей быть настороже: "Если вы увидите дым у своего дома, то немедленно покиньте территорию!"

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