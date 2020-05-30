ФОТО И ВИДЕО | В Клоога горит 150 гектаров леса

"Сегодня в 15:18 Центр тревоги получил вызов на болото Клоога, где горит лес", — сказала в субботу советник по прессе Спасательного департамента Берит-Хелена Ламп.

Доступ к зоне пожара затруднен, и на определение ее размера у спасателей и Департамента полиции и погранохраны ушло немало времени.

Зона пожара за ночь не увеличилась, также за это время не обнаружено открытого горения, но найдено множество очагов пожара. Около 3 часов поднялся ветер, но направление ветра оставалось таким же. Худшее развитие может принести меняющий направление и еще больше усиливающийся ветер, который может увеличить масштаб и интенсивность пожара.

Запланировано привлечь больший ресурс, чтобы до полуденной жары максимально уменьшить опасность распространения пожара. В приоритете найти и потушить очаги пожара. Смена вахт происходит на месте происшествия, чтобы избежать остановки работ по тушению.

На месте происшествия 14 спасательных команд, вдобавок с воздуха помогает с работами по тушению вертолет летного отряда Департамента полиции и погранохраны. На месте происшествия сформирован штаб.

Для конкретных домов в районе пожара сейчас прямой опасности нет, но к сегодняшнему вечеру прогнозируют усиление ветра, следовательно, ситуация может быстро измениться. Дым распространился и в Ляэнемаа.

Жителей Пыллкюла, а также других находящихся в окрестностях людей Спасательный департамент просит быть бдительными. "Если вы увидите огонь или дым рядом с вашим домом, то немедленно покиньте район. Ситуация может быстро измениться!" — предупредила Ламп.

Также всех тех людей, которые живут в районе или подальше и увидят опасно приближающийся к своему месту жительства дым или огонь, просят немедленно позвонить по номеру 112 и дать максимально точную информацию.

Причина возникновения пожара неизвестна.

Смотрите зону пожара на карте:

Foto: Päästeamet





Lilleküla Päästekomandolt esimesed kaadrid otse Klooga põlengu keskelt. PPA lennusalga kopterimeeskonna abiga selgitatakse praegu välja põlengu ulatust. pic.twitter.com/8eCIRksvOP — Päästeamet (@paasteamet) May 30, 2020





Põlengut Klooga rabas aitab kustutada ka PPA kopter. Palume põlengu piirkonnas ja selle läheduses droone mitte lennutada! #metsapõleng pic.twitter.com/SrkZjwtO5I — Päästeamet (@paasteamet) May 30, 2020