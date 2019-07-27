27.07.2019, 21:28
ФОТО и ВИДЕО: В Йыгевамаа загорелся пассажирский автобус. В нем находилось 34 человека(5)
Сегодня вечером в Йыгевамаа загорелся автобус.
Сегодня вечером в Йыгевамаа загорелся автобус.
Инцидент произошлел на 85 км шоссе Йыхви-Тарту-Валга в деревне Рускавере в Йыгевамаа.
По имеющимся данным, загорелся моторный отсек автобуса. В автобусе находились 33 пассажира и водитель. Они не пострадали.
К настоящему моменту возгорание потушено. На место выехал другой автобус, чтобы доставить людей в пункт назначения.
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