ФОТО и ВИДЕО: В Йыгевамаа загорелся пассажирский автобус. В нем находилось 34 человека

Инцидент произошлел на 85 км шоссе Йыхви-Тарту-Валга в деревне Рускавере в Йыгевамаа.

По имеющимся данным, загорелся моторный отсек автобуса. В автобусе находились 33 пассажира и водитель. Они не пострадали.

К настоящему моменту возгорание потушено. На место выехал другой автобус, чтобы доставить людей в пункт назначения.