27.07.2019, 21:28

ФОТО и ВИДЕО: В Йыгевамаа загорелся пассажирский автобус. В нем находилось 34 человека

 (14)
rus.delfi.ee
EST 16

Сегодня вечером в Йыгевамаа загорелся автобус.

Инцидент произошлел на 85 км шоссе Йыхви-Тарту-Валга в деревне Рускавере в Йыгевамаа.

По имеющимся данным, загорелся моторный отсек автобуса. В автобусе находились 33 пассажира и водитель. Они не пострадали.

К настоящему моменту возгорание потушено. На место выехал другой автобус, чтобы доставить людей в пункт назначения.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: