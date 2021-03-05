ФОТО И ВИДЕО | В Харьюмаа на обочине дороги были замечены двое мужчин с оружием. Полиция искала их с собаками, но безрезультатно(2)
В четверг один наблюдательный эстоноземелец заметил на обочине дороги в деревне Тыммику в Харьюмаа двоих мужчин с похожими на оружие предметами. Полиции не удалось их найти.
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