27.05.2020, 14:58

ФОТО и ВИДЕО: В Харьюмаа автомобиль вылетел в кювет. Водитель был пьян


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26 мая в 22:24 полиция получила сообщение об аварии на Ямари теэ в Вексикюла, где водитель легкового автомобиля Mazda не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги.

По имеющимся данным, у 43-летнего водителя Mazda было выявлено алкогольное опьянение.

Смотрите фото и видео с места происшествия:

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