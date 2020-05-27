ФОТО и ВИДЕО: В Харьюмаа автомобиль вылетел в кювет. Водитель был пьян

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26 мая в 22:24 полиция получила сообщение об аварии на Ямари теэ в Вексикюла, где водитель легкового автомобиля Mazda не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги.