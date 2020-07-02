ФОТО И ВИДЕО | В центре Юлемисте вспыхнул пожар, людей эвакуировали

Руководитель по коммуникациям центра Юлемисте Тийа Нымм сообщила Delfi, что в магазине белья произошло короткое замыкание в электическом щите, которое быстро ликвидировала охрана. Поскольку было замечены языки пламени, то пришлось вызывать пожарных.

Согласно требованиям, наряду с вызовом спасателей нужно провести эвакуацию людей. "Все шаги были предприняты, и сейчас ситуация в порядке", — заверила Нымм.