ФОТО и ВИДЕО | В центре Пярну ночью полыхал дровяной сарай

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в дровяном сарае в 22:53. Спасательный департамент ограничил распространение огня в 23:30 и продолжил дополнительные работы по тушению.

Поскольку рядом с сараем были жилые дома и другие деревянные строения, Спасательный департамент отреагировал на вызов большими ресурсами. При пожаре никто не пострадал, но были повреждены стены расположенного рядом с сараем дома и стоявший поблизости автомобиль. Из одного здания из соображений безопасности эвакуировали двух человек.

Причина возникновения пожара выясняется.