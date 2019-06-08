ФОТО и ВИДЕО | В центре Пярну ночью полыхал дровяной сарай

В Пярну в начале улицы Пикк сегодня ночью в районе жилых домов горел дровяной сарай.
Центр тревоги получил сообщение о пожаре в дровяном сарае в 22:53. Спасательный департамент ограничил распространение огня в 23:30 и продолжил дополнительные работы по тушению.
Поскольку рядом с сараем были жилые дома и другие деревянные строения, Спасательный департамент отреагировал на вызов большими ресурсами. При пожаре никто не пострадал, но были повреждены стены расположенного рядом с сараем дома и стоявший поблизости автомобиль. Из одного здания из соображений безопасности эвакуировали двух человек.
Причина возникновения пожара выясняется.
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