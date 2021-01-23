23.01.2021, 08:19

ФОТО И ВИДЕО | В Центральной Эстонии перевернулась машина спасателей: пострадали четыре человека

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Сегодня до 7 утра произошло тяжелое ДТП на шоссе Пылтсамаа-Выхма, то есть на границе Йыгевамаа и Вильяндимаа, где машина спасателей съехала с дороги в кювет и перевернулась на крышу. Есть пострадавшие, сообщил фотограф с места происшествия.

На дороге Пылтсамаа-Выхма по состоянию на раннее утро произошло два серьезных ДТП: об одном Центр тревоги получил сообщение в 6:46, второе случилось 14 минут спустя на 1,4 километра в сторону Пылтсамаа.

Машина спасателей из-за того, что было скользко, съехала с дороги и перевернулась на крышу. В машине было четыре спасателя, которых скорая помощь доставила в Клинику Тартуского университета. По первоначальной оценке, травмы ни одного из спасателей не опасны для жизни.

Чтобы вытащить машину, из Тарту заказан буксир. В команде Пылтсамаа продолжает службу новая дежурная смена на замещающей машине из команды Йыгева. На месте происшествия также находится полиция, и все обстоятельства ДТП выяснят в ходе ведомственного расследования.

Машина спасателей ехала на инцидент, где на том же шоссе Пылтсамаа-Выхма автомобиль из-за того, что было скользко, съехал с дороги. Водитель автомобиля не пострадал.

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