ФОТО И ВИДЕО | В Центральной Эстонии перевернулась машина спасателей: есть пострадавшие

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Сегодня до 7 утра произошло тяжелое ДТП на шоссе Пылтсамаа-Выхма, то есть на границе Йыгевамаа и Вильяндимаа, где машина спасателей съехала с дороги в кювет и перевернулась на крышу. Есть пострадавшие, сообщил фотограф с места происшествия.