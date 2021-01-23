23.01.2021, 08:19

ФОТО И ВИДЕО | В Центральной Эстонии перевернулась машина спасателей: есть пострадавшие

 (1)
EST 5

Сегодня до 7 утра произошло тяжелое ДТП на шоссе Пылтсамаа-Выхма, то есть на границе Йыгевамаа и Вильяндимаа, где машина спасателей съехала с дороги в кювет и перевернулась на крышу. Есть пострадавшие, сообщил фотограф с места происшествия.

На дороге Пылтсамаа-Выхма по состоянию на раннее утро произошло два серьезных ДТП: об одном Центр тревоги получил сообщение в 6:46, второе произошло 14 минут спустя на 1,4 километра в сторону Пылтсамаа.

Насколько известно на данный момент, пострадали три спасателя.

Читайте также: