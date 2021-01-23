23.01.2021, 08:19
ФОТО И ВИДЕО | В Центральной Эстонии перевернулась машина спасателей: есть пострадавшие(1)
Сегодня до 7 утра произошло тяжелое ДТП на шоссе Пылтсамаа-Выхма, то есть на границе Йыгевамаа и Вильяндимаа, где машина спасателей съехала с дороги в кювет и перевернулась на крышу. Есть пострадавшие, сообщил фотограф с места происшествия.
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