ФОТО И ВИДЕО: В аварии на Пярнуском шоссе пострадал ребенок

По предварительным данным, несчастье случилось, когда двигавшийся из Пярну в сторону Таллинна BMW, за рулем которого находился 66-летний водитель, притормозил для совершения левого поворота, вследствие чего в него сзади врезался фургон Citröen", — пояснил сотрудник Раплаского отделения полиции Анти Шапкин.

"По первоначальным данным, 42-летний водитель Citröen не заметил остановки шедшего перед ним BMW", — добавил полицейский. В результате столкновения BMW вынесло на встречную полосу движения, где в автомобиль врезалась шедшая из Таллинна в Пярну Honda.

В ДТП травмы получили двое — находившийся в BMW ребенок и водитель фургона", — сообщил Шапкин. Все водители были трезвыми и имели соответствующие права.

Полиция в связи с произошедшим ДТП напоминает о необходимости в ходе поездки держать между транспортными средствами достаточную для реагирования дистанцию.