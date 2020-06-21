ФОТО И ВИДЕО | Ужасная авария в Ласнамяэ унесла еще одну человеческую жизнь

Как уже сообщалось, на месте происшествия погибла 61-летняя женщина, которая находилась в павильоне автобусной остановки. Сегодня скончался водитель Ford, которого вчера доставили с места ДТП в больницу, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

По уточненным данным, авария произошла так: автомобиль BMX X, которым управлял 20-летний молодой человек, врезался в идущий впереди Volvo XC60, за рулем которого находился 54-летний мужчина. В результате столкновения Volvo занесло влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо, на ехавший в первом ряду Ford Fiesta, управляемый 39-летним мужчиной, и затем - на павильон автобусной остановки. Стоявшая там женщина погибла.

Автомобиль Ford в свою очередь врезался в шедшую впереди машину Toyota Avensis, за рулем которой сидел 28-летний мужчина. В результате аварии в Северо-Эстонскую региональную больницу были доставлены водитель BMW, водитель Volvo и его пассажир (57-летняя женщина), водитель Ford и его пассажир (34-летняя женщина) и находившаяся в автобусном павильоне 32-летняя женщина.

В Volvo вместе с людьми находилась и собака, которая убежала с места происшествия, но вскоре ее поймали и доставили в приют. Насколько тяжелую травму получила собака, полиции на данный момент неизвестно.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего, обнаружилось, что у водителя BMW не было прав на управление транспортным средством. Известно, что эта машина и ранее неоднократно совершала дорожные нарушения, но в тех случаях за рулем находился другой человек. Водитель, который находился за рулем, последний раз наказывался за проступок на дороге три года назад. По предварительным данным, алкогольного опьянения у него на момент аварии не было. Относительно наркотического опьянения можно будет сказать после получения результатов экспертизы.

Для расследования произошедшего возбуждено уголовное дело, расследованием руководит Пыхьяска окружная прокуратура.

Полиция просит всех, кто стал свидетелем аварии, сообщить об этом по номеру 112 или электронной почте pohja.lmt@politsei.ee