ФОТО и ВИДЕО | Утром в Таллинне и Харьюмаа случилось свыше 40 аварий. Полиция призывает сменить стиль вождения!

В Таллинне и Харьюском уезде в среду утром произошло свыше 40 аварий, к счастью никто из людей не пострадал. Вчера утром на дорогах Южной Эстонии случилось более 20 ДТП.

"Эта статистика показывает, что водителям пора вспомнить о зимних навыках вождения: начиная от очистки машины от снега и льда, заканчивая временным запасом на поездку до места назначения. Нужно считаться также с другими участниками дорожного движения и с тем, что скользкая дорога увеличивает тормозной путь транспортного средства", — напоминает руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.

Основные магистрали покрыты солью, особенно внимательным нужно быть на второстепенных дорогах. И погодные условия, и календарь напоминают водителям, что пора сменить покрышки на зимние.

"Хотя обязательной зимняя резина будет с 1 декабря, реальные дорожные условия требуют сделать это уже сейчас. При образовании на трассах черного льда, недостаточно только зимней резины. Нужно поменять и стиль вождения — соответственно погодным и дорожным условиям".

Кулламяэ заверил, что полиция будет с декабря проверять резину автомобилей и привлекать нарушителей к ответственности.