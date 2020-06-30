ФОТО И ВИДЕО | Убивший 16-летнего друга в деревне Кюкитая Эдуард Каск приговорен к 17 годам тюрьмы

Важнейшая часть обвинения Каска касалась случившегося 30 июня прошлого года, когда Каск отправился в деревню Кюкитая и поджег там дом, где, как ему было известно, находился 16-летний Каспар. Согласно обвинению, Каск сознательно лишил Каспара возможностей выбраться — он поджег деревянную лестницу, уничтожив этим единственный путь эвакуации, и выбросил телефон жертвы, чтобы тот не мог позвать на помощь.

По оценке прокуратуры, Каск совершил убийство мучительным, жестоким и общеопасным способом, из чего следует, что Каск пренебрегает действующими в обществе правилами и равнодушен как к имуществу, так и к человеческим жизням. Обвинение Каска содержит также прежние эпизоды насильственного поведения и кражи из магазина.

Прокуратура ходатайствовала для Эдуарда Каска за его деяния о тюремном заключении более чем на 17 лет. К настоящему моменту год из наказания он уже отбыл.

Каск на судебном заседании раскаялся в содеянном.