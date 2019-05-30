30.05.2019, 11:42

ФОТО и ВИДЕО: У торгового центра Kristiine загорелся автомобиль, движение было перекрыто

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rus.delfi.ee
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Полиция получила сообщение о горящем автомобиле перед столичным торговым центром Kristiine в 11 часов.

Насколько известно на данный момент, пострадавших нет. Спасательный департамент на месте происшествия занимался работами по тушению, и в связи с этим движение там было перекрыто, сообщила пресс-секретарь полиции Анника Максимов.

Delfi lugeja

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