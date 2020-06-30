ФОТО И ВИДЕО | У карьера Мяннику 19-летний водитель врезался в припаркованный автомобиль и скрылся. Его задержали ночью у него дома

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Кристьян Лукк сказала, что никто не пострадал, потому что в припаркованном автомобиле не было людей. Но на дорогу упало несколько деревьев и было повреждено уличное освещение. Спасатели помогли освободить дорогу от деревьев.
По прибытии полицейских водитель Volkswagen скрылся с места происшествия, и к его поискам привлекли собачий патруль. Управлявшего автомобилем 19-летнего молодого человека задержали незадолго до 3 часов у него дома в поселке Саку.
При задержании проверили молодого человека на трезвость, и он не употреблял алкоголь. Скорая помощь также осмотрела его, и в госпитализации молодой человек не нуждался.
Точные обстоятельства случившегося выясняются, но по первоначальным данным припаркованный на обочине дороги автомобиль правила не нарушал.
Фото и видео из Facebook-сообщества EZ-дуны.
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