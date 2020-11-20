20.11.2020, 17:45
ФОТО и ВИДЕО | Тяжелое ДТП под Вильянди: столкнулись пять машин, четверо пострадавших доставлены в больницу
Сегодня в во второй половине дня на шоссе Имавере - Вильянди произошло тяжелое ДТП, пострадали четыре человека, которых скорая помощь доставила в больницу.
Как сообщает полиция, в 16.40 на 42-м километре шоссе Имавере - Вильянди в селе Айнду произошло ДТП с участием пяти автомобилей.
В результате аварии люди в двух машинах оказались заблокированы. Их пришлось вызволять спасателям. К 17.36 они операция по высвобождению людей была завершена.
По имеющейся на данный момент информации, четверых пострадавших отправили в Вильяндискую больницу.
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