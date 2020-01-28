ФОТО И ВИДЕО | Торговому центру Kristiine снова угрожали взрывом. Людей эвакуировали(3)
Во вторник во второй половине дня таллиннскому торговому центру Kristiine поступила бомбовая угроза.
Во вторник во второй половине дня таллиннскому торговому центру Kristiine поступила бомбовая угроза.
Полиция подтвердила, что в 14:29 торговому центру Kristiine поступила бомбовая угроза.
По состоянию на 15.11 помещения центра были проверены. По сообщению правоохранителей, ничего опасного найдено не было. Торговое предприятие вновь открыло двери и возобновило обычную деятельность.
Речь идет об очередной бомбовой угрозе. 2 января такие угрозы поступили как Kristiine, так и торговому центру Viru. Саперы ничего необычного не нашли.
В марте прошлого года бомбовые угрозы поступили четырем таллиннским торговым центрам — Kristiine, Arsenal, Rocca al Mare и Viru.
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