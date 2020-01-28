ФОТО И ВИДЕО | Торговому центру Kristiine снова угрожали взрывом. Людей эвакуировали

Полиция подтвердила, что в 14:29 торговому центру Kristiine поступила бомбовая угроза.

По состоянию на 15.11 помещения центра были проверены. По сообщению правоохранителей, ничего опасного найдено не было. Торговое предприятие вновь открыло двери и возобновило обычную деятельность.

Речь идет об очередной бомбовой угрозе. 2 января такие угрозы поступили как Kristiine, так и торговому центру Viru. Саперы ничего необычного не нашли.

В марте прошлого года бомбовые угрозы поступили четырем таллиннским торговым центрам — Kristiine, Arsenal, Rocca al Mare и Viru.







