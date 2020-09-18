ФОТО и ВИДЕО | Сводка спасателей: во время шторма поступили сотни вызовов, летели деревья и крыши

Оперативная сводка Пыхьяского спасательного центра:

В 09:32 в районе Кадриорг в Таллинне на человека упало сломанное ветром дерево. Спасатели и медики помогли человеку выбраться, его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 19:50 поступил вызов на улицу Соо в Пыхья-Таллинне, где дерево упало на движущийся автомобиль и разбило лобовое стекло. Скорая помощь доставила водителя в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Всего спасатели получили в Таллинне и Харьюмаа 168 вызовов, связанных с ликвидацией последствий шторма. В основмном, вызовы касались ликвидации упавших на проезжую часть и линии электропередач деревьев и крупных веток.

Оперативная сводка Идаского спасательного центра:

За сутки спасатели получили 45 вызовов в связи с последствиями штормового ветра, которые касались, чаще всего, упавших на дорогу и линии передач деревьев.

Из этих вызовов 29 пришлось на Ляэне-Вирумаа, а 16 — на Ида-Вирумаа.

Оперативная сводка Лыунаского спасательного центра:

В 18:52 в деревне Реаствере в волости Йыгева дерево упало на движущийся автомобиль Dodge Ram. Спасатели сняли дерево с автомобиля. К счастью, при инциденте никто не пострадал — лишь передняя часть автомобиля.

В 22:48 в деревне Варбвере в волости Йыгева дерево упало на машину, повредив переднее крыло, зеркало и стекло. Спасатели убрали дерево с машины и дороги. При инциденте никто не пострадала, а автомобиль смог продолжить движение.