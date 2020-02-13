ФОТО И ВИДЕО | Суд отменил штраф отцу семейства, который мчался домой на роды жены. Роды принял его 10-летний сын

В понедельник мы писали о случае, который стал достоянием общественности после воскресной телепередачи на ETV.

Когда 7 января проживающая в Куусалу Мерья начала рожать, ее супруг находился на работе в Таллинне. Получив звонок, он сразу же бросился домой, забыв об ограничениях скорости. На 31-м километре шоссе Таллинн-Нарва полицейские заметили ехавшую в сторону Нарвы машину Toyota Hilux. Скорость машины достигала 136 км/ч при максимально разрешенной 90 км/ч. Было уже темно, а дорога мокрая, шел снег. 37-летний водитель сообщил, что торопится домой к жене, которая рожает. Полицейские спросили, была ли вызвана домой скорая. Мужчина ответил, что была.

В ходе проверки машины было установлено, что срок действия техосмотра транспортного средства вышел в конце октября прошлого года. В итоге мужчине полиция назначила штраф в размере 400 евро, домой он приехал одновременно со скорой, а его новорожденный ребенок уже появился на свет. Причем роды пришлось принимать 10-летнему сыну.

Мужчина обратился в суд с просьбой уменьшить сумму штрафа. А в январе полиция представила суду свою позицию и тоже попросила аннулировать штраф.

Пыхьяский префект Кристиан Яани подчеркнул, что полиция прежде всего должна помогать людям и в этой ситуации полиция не оказала достаточной поддержки семье.