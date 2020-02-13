ФОТО И ВИДЕО | Суд отменил штраф отцу семейства, который мчался домой на роды жены. Роды принял его 10-летний сын

Харьюский уездный суд принял сегодня решение отменить штраф, наложенный полицией на мужчину, который мчался со скоростью 136 км/ч к рожавшей жене. По мнению суда, вина мужчины была невелика, и он осознал свое нарушение.
Когда 7 января проживающая в Куусалу Мерья начала рожать, ее супруг находился на работе в Таллинне. Получив звонок, он сразу же бросился домой, забыв об ограничениях скорости. На 31-м километре шоссе Таллинн-Нарва полицейские заметили ехавшую в сторону Нарвы машину Toyota Hilux. Скорость машины достигала 136 км/ч при максимально разрешенной 90 км/ч. Было уже темно, а дорога мокрая, шел снег. 37-летний водитель сообщил, что торопится домой к жене, которая рожает. Полицейские спросили, была ли вызвана домой скорая. Мужчина ответил, что была.
В ходе проверки машины было установлено, что срок действия техосмотра транспортного средства вышел в конце октября прошлого года. В итоге мужчине полиция назначила штраф в размере 400 евро, домой он приехал одновременно со скорой, а его новорожденный ребенок уже появился на свет. Причем роды пришлось принимать 10-летнему сыну.
Мужчина обратился в суд с просьбой уменьшить сумму штрафа. А в январе полиция представила суду свою позицию и тоже попросила аннулировать штраф.
Пыхьяский префект Кристиан Яани подчеркнул, что полиция прежде всего должна помогать людям и в этой ситуации полиция не оказала достаточной поддержки семье.
"Узнав, что мужчина спешит домой к женщине, которая рожает, полицейские могли бы ему помочь, и найти способ, как быстрее добраться до дома. Превышение скорости всегда опасно, в подобных случаях мы и ранее оказывали помощь людям", — сказал Яани. Райт Кууск объяснил перед судебным заседанием, что оставил машину без техосмотра по невнимательности. "Это единственное извещение, которое у меня не пришло через сайт eesti.ee", — сказал он.
На видеозаписи задержания водителя видно, как полицейский говорит севшему в патрульный автомобиль Райту, что присутствие при родах, конечно, очень важное дело, но ведь мужчина не является акушеркой.
Судья поинтересовался, должна ли полиция в этой ситуации проверить, насколько далеко находится машина скорой помощи.
"У полиции эта возможность имеется, по какой причине этого не сделали, сказать не могу", — пояснил представитель Департамента полиции и погранохраны. Конкретного руководства, как действовать в подобной ситуации, у полиции нет.
Могла ли полиция быстро довести Райта до дома и уже после этого составлять протокол? Да, но по неизвестной причине такая идея у стражей порядка не возникла.
"То, что я сделал, конечно, было неправильно. Но полиция могла бы посадить меня в машину, привезти домой, и тогда моему 10-летнему ребенку не пришлось видеть всё это (роды). Я должен был поспешить на помощь семье", — сказал в суде Райт.
По мнению полиции, по-человечески превышение скорости понятно, но закон не предусматривает исключений. "Нет чрезвычайной ситуации, если человек может вызвать помощь. В данном случае скорая помощь была в пути". Но всё-таки полиция извинилась перед Райтом и ходатайствовала об отмене штрафа, так как полицейские могли бы оказать более действенную помощь.
"Благодарю за понимание", — сказал в ответ Райт.
Но что делать в таких ситуациях? Как вариант — можно связаться с Центром тревоги и спросить, как далеко находится скорая помощь. Тогда полиция могла бы найти решение, как помочь отцу семейства побыстрее добраться до дома.
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