ФОТО и ВИДЕО | Следовавший в Таллинн автобус Lux Express попал в России в аварию: один человек погиб

Как сказал водитель работодателю, инцидент произошел на шоссе между деревнями Кипень и Глухово. Пешеход шел прямо посреди дороги. Избежать столкновения с ним не удалось. Насколько известно Lux Express, на момент аварии погодные условия были тяжелые из-за сильного ветра и дождя. Для выяснения обстоятельств ДТП проводится расследование.

Водитель имеет права соответствующей категории и на момент аварии был трезв. Автобус выехал из Петербурга в 22:00. Пассажиры в результате случившегося не пострадали. Благодаря помощи водителей из других фирм в Таллинн они прибыли вовремя.

По словам члена правления Lux Express Яанно Ритсберга, такая авария — тяжелый опыт для водителя и пассажиров, и, конечно же, близких погибшего. ”Мы приносим пассажирам извинения и выражаем соболезнования близким погибшего”, — сказал Ритсберг.