ФОТО и ВИДЕО | Съездил за гамбургером: 13-летний подросток на Porsche пытался на скорости свыше 200 км/ч уйти от полиции

Около трех часов ночи на трассе Пярну — Раквере — Сымеру в непосредственной близости от моста Синди (Пярнумаа) полицейские в патрульной машине гражданской окраски зафиксировали у автомобиля Porsche, двигавшегося из Пярну в сторону Пайде скорость 130 км/ч и дали машине знак остановиться. Водитель проигнорировал указание полиции, прибавил скорость и стал уходить от патруля, сообщает полиция.

По словам начальника отдела патрульной службы Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа, в ходе погони скорость преследуемого автомобиля местами превышала 200 км/ч.

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"Полиция привлекла к погоне дополнительные силы, и в районе Вяндра второй патруль установил для остановки нарушителя на дороге "ежи". Однако водителю Porsche удалось его обойти, после чего другой патруль под Тюри установил еще одну дорожную преграду", — поснил Мурумаа.

Приблизившись во второй полосе с шипами, водитель взял вправо и выехал с дороги. Через пару сотен метров езды по обочине водитель вновь захотел вернуться на шоссе, где встретился с преградившим ему путь полицейским автомобилем. Так как у Porsche к тому времени уже была повреждена покрышка, нарушителю не удалось продолжить гонку.

Полицейские обнаружили, что за рулем находился 13-летний мальчик, вместе с ним в салоне сидели 12-летняя девочка и 16-летний молодой человек.

По словам детей, они тайком взяли у родителей 13-летнего подростка автомобиль и съездили из Пайде в Пярну покушить в McDonald´s. На обратном пути в Пайде их и остановила полиция.

"Когда мы спросили у малолетнего водителя, почему он попытался скрыться от полиции, мальчик сказал, что побоялся возможных последствий", — рассказал Мурумаа.

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"Это просто счастье, что у нас три здоровых ребенка. За 20 лет полицейской работы я видел, как трагически эта поездка могла закончиться. Мы побеседуем как с ребенком, так и его родителями и объясним, какие могли быть последствия. Я говорю всем родителям, что родитель должен знать — где находится его ребенок и чем занимается. С ребенком нужно говорить на различные темы, в том числе и связанные с дорожным движением. На автомобиле могут ездить только взрослые люди, имеющие водительские права", — добавил Мурумаа.