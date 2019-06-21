ФОТО и ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Таллинне стреляли в двух таксистов: один погиб, второй в тяжелом состоянии

Пострадавших доставили в больницу, один из них — 32-летний мужчина скончался от полученных травм. Второй мужчина находится в тяжелом состоянии. Идет большая спецоперация по задержанию стрелявшего.

Полиция сообщает, что сейчас улица Теллискиви перекрыта.

Как сообщает корреспондент Delfi, на месте находятся полицейские машины. У автомобилей с надписью Tulika и Takso 24 работают криминалисты в белых одеждах. Любопытствующих просят отойти от места происшествия.

У одного из такси разбито заднее лобовое стекло со стороны водителя. По неподтвержденной информации, в таксистов стреляли через окна. Мотив преступника полиции неизвестен: он ничего не сказал, просто открыл огонь, после чего пешком покинул место преступления. Известно, что у него темные волосы.

Прокуратура уже сообщила, что после поимки преступника будет ходатайствовать о его заключении под стражу.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, полиция просит позвонить на номер 112 или написать по адресу электронной почты pohja.isikuvihje@politsei.ee.