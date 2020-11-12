12.11.2020, 15:08
ФОТО и ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Ласнамяэ произошел пожар в панельной девятиэтажке. Погиб один человек(91)
Сегодня днем в столичном районе Ласнамяэ на улице Кивила произошел пожар в квартире панельной девятиэтажки. В результате пожара погибла пожилая женщина.
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