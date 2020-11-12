ФОТО и ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Ласнамяэ произошел пожар в панельной девятиэтажке. Погиб один человек

Как сообщил Спасательный департамент, Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 14:29.

Спасатели отреагировали усиленным составом. Пожар удалось локализовать к 15:34. Спасатели обнаружили в квартире тело пожилой женщины.

Насколько известно, другие квартиры не пострадали. Причина пожара выясняется.

Delfi

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