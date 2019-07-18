ФОТО и ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Тяжелая авария на Клоогаранна теэ: в столкновении автобуса и грузовика пострадали 26 человек

Сегодня в 13:10 полиция получила вызов на произошедшее на 27 километре шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна тяжелое ДТП, в котором столкнулись грузовик и автобус.

По сообщению Спасательного департамента, в ДТП пострадали 26 человек, двое из которых в тяжелом состоянии. Четыре человека отделались настолько легкими травмами, что в стационарном лечении не нуждались. 22 же были доставлены в больницу.

По данным Спасательного департамента, автобус врезался сзади в грузовик. Водители обоих транспортных средств были трезвы.

Речь идет об участке дороги поблизости от перекрестка дороги Кейла — Кейла-Йоа, где только что закончилось ограничение скорости до 70 км/ч.

Движение в этом районе нарушено, полиция, спасатели и медики работают на месте происшествия. Движение в обоих направлениях в данный момент закрыто.

Речь идет об автобусе номер 128, который направлялся в сторону Клоога.