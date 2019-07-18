18.07.2019, 13:47

ФОТО и ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Тяжелая авария на Клоогаранна теэ: в столкновении автобуса и грузовика пострадали 26 человек, двое в тяжелом состоянии

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дополнено в 15:44
rus.delfi.ee
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На шоссе Клоогаранна в направлении Таллинн-Раннамыйза произошла тяжелая авария, в которой пострадали 26 человек. 22 из них настолько серьезно, что были доставлены в больницу.

Сегодня в 13:10 полиция получила вызов на произошедшее на 27 километре шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна тяжелое ДТП, в котором столкнулись грузовик и автобус.

К настоящему моменту ясно, что грузовик стоял с включенными аварийными огнями на обочине и автобус врезался в него сзади. Водители обоих транспортных средств были трезвы. При каких обстоятельствах водитель автобуса не заметил грузовик, выяснит следствие.

По сообщению Спасательного департамента, в ДТП пострадали 26 человек, двое из которых в тяжелом состоянии. Четыре человека отделались настолько легкими травмами, что в стационарном лечении не нуждались. 22 же были доставлены в больницу.

Речь идет об участке дороги поблизости от перекрестка дороги КейлаКейла-Йоа, где только что закончилось ограничение скорости до 70 км/ч.

Движение в этом районе сильно нарушено, полиция, спасатели и медики работают на месте происшествия. Движение там в данный момент закрыто в обоих направлениях.

Речь идет об автобусе номер 128, который направлялся в сторону Клоога.

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