ФОТО и ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Тяжелая авария на Клоогаранна теэ: в столкновении автобуса и грузовика пострадали 26 человек, двое в тяжелом состоянии

Сегодня в 13:10 полиция получила вызов на произошедшее на 27 километре шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна тяжелое ДТП, в котором столкнулись грузовик и автобус.

К настоящему моменту ясно, что грузовик стоял с включенными аварийными огнями на обочине и автобус врезался в него сзади. Водители обоих транспортных средств были трезвы. При каких обстоятельствах водитель автобуса не заметил грузовик, выяснит следствие.

По сообщению Спасательного департамента, в ДТП пострадали 26 человек, двое из которых в тяжелом состоянии. Четыре человека отделались настолько легкими травмами, что в стационарном лечении не нуждались. 22 же были доставлены в больницу.

Речь идет об участке дороги поблизости от перекрестка дороги Кейла — Кейла-Йоа, где только что закончилось ограничение скорости до 70 км/ч.

Движение в этом районе сильно нарушено, полиция, спасатели и медики работают на месте происшествия. Движение там в данный момент закрыто в обоих направлениях.

Речь идет об автобусе номер 128, который направлялся в сторону Клоога.